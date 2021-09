Sinner raggiunge Berrettini e Seppi al terzo turno degli US Open

Jannik Sinner accede al terzo turno degli Us Open di tennis. Il 20enne altoatesino, n.16 al mondo e 13 del seeding, ha battuto il 18enne statunitense Zachary Svajda (n.716, che aveva eliminato al primo turno Marco Cecchinato) con il punteggio di 6-3 7-6(7-2) 6-7(6-8) 6-4.

Il prossimo avversario di Sinner sarà stasera il 35enne francese Gael Monfils, 17ma testa di serie del tabellone Usa. In campo oggi per il terzo turno anche Andreas Seppi (che a 37 anni ha eliminato due tennisti di calibro come Fucsovic e Hurkacz) contro il tedesco Oscar Otte e Matteo Berrettini contro il bielorusso Ilya Ivashka.