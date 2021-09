Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi degli Us Open, superando il bielorusso Ilya Ivashka 6-7(5) 6-2 6-4 2-6 6-3. Niente da fare invece per Andreas Seppi, battuto dal tedesco Oscar Otte 3-6 4-6 6-2 5-7.

