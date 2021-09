Il grande calciatore brasiliano Pelè, 80 anni, è stato operato per un sospetto tumore al colon e si sta riprendendo, ha fatto sapere l’ospedale di San Paolo che lo ha in cura.

«Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l’analisi istologica», ha affermato l’ospedale Albert Einstein dove Pelè è ricoverato dal 31 agosto.

