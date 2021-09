Torneo europeo di qualificazione ai mondiali femminili di rugby: biglietti disponibili

Sono disponibili i biglietti per il torneo europeo di qualificazione ai mondiali femminili che si disputa allo stadio Sergio Lanfranchi nei giorni 13, 19 e 25 settembre, online su www.ciaotickets.com, in uno degli oltre 750 punti vendita CiaoTickets in Italia o presso la segreteria di Zebre Rugby Club presso la Cittadella del Rugby in Via San Leonardo 110/A (lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 17:30, venerdì dalle 9:30 alle 12:30). Non sarà possibile acquistare i biglietti allo stadio nel giorno di gara. Per accedere all’impianto, capienza al 50% come da disposizioni governative, sarà necessario esibire il Green Pass (cartaceo o digitale) per tutti gli spettatori di età superiore ai 12 anni - tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Vigerà l’obbligo di mascherina e il mantenimento del posto numerato assegnato. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Ovest: Intero € 14 - Ridotto € 10

Tribuna Est/Curva Nord/Curva Sud: Intero € 10 - Ridotto € 6,00

Ridotti: Over 65, Studenti, Under 18, Zebre Family (con coupon dedicato)

Le partite avranno luogo il 13 settembre (Italia-Scozia ore 15, Spagna-Irlanda ore 18), il 19 settembre (Italia-Irlanda ore 15, Scozia-Spagna ore 18) e il 25 settembre (Italia-Spagna ore 15, Scozia-Irlanda ore 18).