Ottimo esordio dell'Italia che al Lanfranchi ha battuto nettamente la Scozia 38-13 conquistando il bottino pieno ovvero 5 punti grazie al bonus mete. Sei le marcature oltre la linea per le azzurre, nell'ordine Franco, Magatti, Barattin, Arrighetti, Sillari e Furlan; la parmense Sillari ha anche messo quattro trasformazioni per un totale di 13 punti. Più tardi il secondo match di giornata tra Irlanda e Spagna. L'Italia tornerà in campo domenica alle 15. (pm)

