Addio a Paolo Borelli, il "prof" della Curva Nord

Si è spento questa notte a 63 anni Paolo Borelli, da molti anni collaboratore della Gazzetta di Parma, per la quale scriveva soprattutto di sport, in particolare calcio e ciclismo. In passato aveva anche partecipato a diverse trasmissioni sportive su 12 Tv Parma.

Era stato professore di lettere, per molti anni al Rondani e poi al Melloni. Ma era anche e soprattutto un amante della cultura a 360 gradi, tanto da aver pubblicato nei primi anni Duemila anche una raccolta di poesie, intitolata “Dopo il lungo inverno”.

Borelli era un appassionato e competente tifoso del Parma, tra i fondatori del gruppo dei "Danè", seguiva le partite dei crociati in trasferta. Un'altra passione era il ciclismo, anche qui con competenza seguiva questo sport praticandolo con discreti risultati collezionando anche pezzi storici.

Si è arreso alla SLA, una terribile malattia i cui primi sintomi si erano manifestati nell’estate 2019, con un decorso che lui raccontava attraverso la sua pagina Facebook, diventata un vero e proprio diario, finché l’aggravarsi della malattia glielo ha impedito.