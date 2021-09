Aperta la vendita dei biglietti per le gare a Parma delle Zebre

Zebre Rugby Club comunica la decisione di aprire lo stadio Lanfranchi ad un massimo del 50 % della sua capienza in occasione delle sfide interne della stagione 2021/22 nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup.

La presenza del pubblico allo stadio dovrà osservare le seguenti regole stabilite dalle autorità competenti:

E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

Obbligo di esibire il green pass all’ingresso (digitale o cartaceo) con relativo QR Code (la predetta disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

I posti a sedere saranno distribuiti a scacchiera con un distanziamento minimo tra uno spettatore e l’altro;

La mascherina va mantenuta sul viso sempre, per tutta la durata dell’evento;

Divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi.

Si precisa che le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate al quadro epidemiologico di riferimento, oltre che alle relative normative per la prevenzione ed il contenimento del virus SARS-CoV-2.

Alla luce di questi fattori di incertezza, Zebre Rugby Club comunica la decisione di sospendere la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22, la quale non sarà effettuata.

La società con sede a Parma ha previsto per quest’anno un gadget omaggio che verrà consegnato ai tifosi in occasione della prima partita stagionale di venerdì 24 settembre ed un biglietto gratuito al raggiungimento di 10 gare stagionali acquistate, valido per la stagione in corso o per le prossime.

Zebre Rugby Club ha stabilito i seguenti prezzi per assistere alle gare interne della stagione 2021/22:

TRIBUNA OVEST

Intero: € 14*

Ridotto: € 10*

TRIBUNA EST E CURVE

Intero: € 10*

Ridotto: € 6*

*esclusi i costi dei diritti di prevendita sul circuito Ciaotickets

**la tariffa ridotta si applica alle categorie over 65, under 18 e agli studenti. L’ingresso sarà omaggio per gli under 6 che potranno accedere gratuitamente allo stadio purché tenuti in braccio nel corso della partita

Per i club della Zebre Family la tariffa ridotta si applica fino ad un acquisto massimo di 15 biglietti, acquistabili esclusivamente online sul sito web ufficiale di Ciaotickets tramite il codice sconto dedicato. Al superamento dei 15 biglietti comprati il prezzo dei tagliandi sarà promozionale e verrà stabilito in dialogo col club affiliato, contattando la segreteria delle Zebre (segreteria@zebrerugbyclub.it o tel. 0521221168). Il pagamento in questo caso avverrà tramite bonifico bancario con consegna dei tagliandi elettronici via email.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI

A partire da oggi, i tagliandi per le sfide interne delle Zebre ufficializzate potranno essere acquistati:

online sul sito web di Ciaotickets, vendor ufficiale di rivendita e partner della franchigia multicolor

presso uno degli oltre 750 punti vendita abilitati attivi su tutto il territorio nazionale

alla segreteria del club al primo piano della palazzina uffici della Cittadella del Rugby di Parma in via san Leonardo 110/a (aperta dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 17:30 e venerdì mattina dalle 9:30 alle 12:30)

Il biglietto sarà nominativo e sarà necessario scegliere il proprio posto nel settore dello stadio.

Clicca, scegli la gara e il tuo posto allo stadio e assicurati il biglietto per la sfida

N.B.: In ragione del contingentamento dei posti, e soprattutto al fine di evitare assembramenti il giorno gara, non è prevista la vendita dei biglietti al botteghino dello Stadio Lanfranchi.

Si ricorda, infine, che gli abbonati della stagione 2019/20 che hanno fatto richiesta del voucher per le gare non disputate potranno spendere lo stesso voucher, in tutto o in parte, per l’acquisto delle prossime partite delle Zebre Rugby.