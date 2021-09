L'ex Pumitas U20 Ramiro Valdés Iribarren rinforza la prima linea delle Zebre

Per far fronte alle momentanee assenze dell’infortunato Giosuè Zilocchi e del pilone destro convocato dall’Argentina per il Rugby Championship Eduardo Bello, la prima linea delle Zebre Rugby si rinforza con l’ingresso dell’ex Pumitas U20 Ramiro Valdes Iribarren. Nato a Cordoba il 3 febbraio 2000, Ramiro è in possesso della doppia cittadinanza italo-argentina ed è eleggibile per la nazionale azzurra. L’atleta farà parte della rosa delle Zebre Rugby fino al 31 ottobre 2021, con possibilità di estendere ulteriormente la sua permanenza a Parma, città che ha già raggiunto per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra che venerdì 24 settembre apriranno al Lanfranchi il loro cammino nello United Rugby Championship contro i Sudafricani Lions.