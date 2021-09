Ryder Cup, "bruciati" in 48 ore tutti gli abbonamenti per Roma 2023

Sono bastate appena 48 ore perché tutti gli abbonamenti alla Ryder Cup 2023 andassero "bruciati". Nonostante il prezzo non economico (975 euro per il pacchetto settimanale), tutti i pass sono stati venduti nel giro di due giorni per il grande evento che sarà ospitato fra due anni dal Marco Simone golf club a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Questo la dice tutta sull'enorme attesa che c'è per il ritorno in Europa dell'evento. In un secondo momento saranno messi in vendita i biglietti per le singole giornate ma in questo caso si dovrà partecipare ad un sorteggio.

