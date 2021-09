La Paz torna in campo e vuole salutare tifosi e tifose

"Quello che è successo dopo è noto a tutti - scrivono in una nota -. Non nascondiamo che in questo anno e mezzo abbiamo temuto sulla continuità del nostro progetto sociale, politico e sportivo, non potendo esercitare le nostre attività e soprattutto non potendo fare la cosa più importante, fondamentale, ovvero l'aggregazione.



Per fortuna, però, siamo duri a morire e ci siamo rimessi in moto cercando di realizzare i nostri sogni, abbracciando nuove sfide e gettando il cuore oltre l'ostacolo. A seguito della grande festa di luglio, abbiamo deciso di partecipare al bando per la gestione di un impianto sportivo. Una casa che ci è sempre mancata e che oggi trova un indirizzo ed una sede nel nostro amato quartiere Oltretorrente. Non soddisfatti dei passi avanti fatti, per questa stagione sportiva presenteremo quattro squadre ai campionati provinciali di Parma.



La famiglia si è allargata tanto e non potevamo mica lasciare qualcuno in panchina, cosi dalla prossima settimana varcheremo campi e palestre per le nostre squadre di calcio a 11, calcio a 7, under 15 e calcio a 5 femminile.

Manca però ancora un tassello, cioè riabbracciare i nostri tifosi e tutto il quartiere che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, per condividere le nostre iniziative e prepararci al meglio per l'inizio dei campionati ormai prossimo, FINALMENTE!

VI ASPETTIAMO, PERCIÒ, VENERDÌ 1 OTTOBRE ALLE ORE 18:30 AD ARTLAB PER PRESENTARE LE NOSTRE COMPAGINI E I NOSTRI NUOVI PROGETTI"