Champions League, la Juve batte il Chelsea (1-0)

Un gol di Federico Chiesa a inizio ripresa regala la vittoria alla Juventus contro il Chelsea nella partita valida per la seconda giornata del girone H di Champions League. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 6 punti, in testa al proprio gruppo a punteggio pieno, mentre gli inglesi restano a 3 punti insieme allo Zenit.

Prima vittoria per l’Atalanta che ha la meglio sugli svizzeri dello Young Boys, segna Pessina a metà del secondo tempo. Anche i bergamaschi guidano il girone grazie alla vittoria in extremis (gol di Ronaldo) del Manchester United sul Villareal. Nuovo passo falso del Barcellona, sconfitto 3-0 anche dal Benfica a Lisbona e ultimo nella classifica del Gruppo E a zero punti