Storica vittoria degli azzurri: l'Italia batte l'Inghilterra anche a cricket

Poveri inglesi, quest'anno quando affrontano gli italiani non gliene va bene una: non bastano le sconfitte subite nella finale degli Europei di calcio (proprio a Wembley) e quella nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo (con la squadra inglese, seconda, poi squalificata per doping), ora è arrivato un incredibile ko anche nel più inglese degli sport: il cricket.

Straordinaria e inattesa vittoria degli azzurri del cricket contro gli inglesi, gli inventori del gioco, nell’European Cricket Championship, il nuovo torneo di T10 cricket (una formula rapidissima e spettacolare: 60 lanci a testa chi fa più punti vince) organizzato dall’European Cricket Network.

E’ la seconda volta nella storia che gli azzurri centrano questo successo, la prima volta era stata 23 anni fa. A questa vittoria, è seguita poi quella altrettanto fondamentale nel pomeriggio contro la Finlandia: gli azzurri con un punteggio di 98/4 in 8.5 overs hanno battuto per 6 wickets gli scandinavi, rimasti fermi a 95/7 dopo tutti e dieci gli overs. Appuntamento domani alle 11 e alle 15 per le sfide contro Repubblica Ceca e Germania. In palio l'accesso alla final four.