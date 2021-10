Stadi al 75%: pubblicato il nuovo protocollo

Sempre più pubblico negli stadi. Con la capienza al 75% la Federcalcio ha pubblicato il nuovo protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli allenamenti, l’attività pre gara e le gare in presenza di spettatori, un ulteriore aggiornamento del documento valido dall’inizio della stagione in corso. Il protocollo pubblicato oggi, che riguarda i Campionati professionistici, la Serie A femminile, le competizioni Primavera 1, 2, 3 e 4 e l’attività degli arbitri, è aggiornato alle nuove disposizioni di legge in materia di accesso degli spettatori allo stadio (75% in zona bianca) e a quanto deciso dalla Commissione medico scientifica federale nell’ultima riunione in merito all’allineamento del regime di testing dei "gruppi squadra", secondo quanto previsto dallo Stato in materia di green pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA stadi

protocollo