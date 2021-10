Impresa Sassuolo allo Stadium: battuta la Juve 2-1

Impresa del Sassuolo che nella gara della decima giornata di Serie A, ha espugnato l’Allianz Stadium di Torino battendo la Juventus per 2-1. Ironia della sorte, sotto la guida di Allegri la Juve non perdeva in una gara di campionato di mercoledì dal 2015 e quell'ultima sconfitta arrivò proprio contro i neroverdi. Per la Juventus, invece, un ko che vanifica i risultati positivi degli ultimi tempi. In un primo tempo molto deludente per la Juve, il portiere neroverde Consigli non è mai stato impegnato e l’unica conclusione degna di nota per i padroni di casa è stato un tiro da fuori di Dybala al 37' che ha toccato il palo prima di finire fuori. Molto più determinato sotto porta il Sassuolo che già al 19' aveva costretto Perin alla deviazione in corner su bella conclusione in diagonale dalla destra di Berardi e, sempre da quella parte di campo, è arrivato a un minuto dal riposo il vantaggio della squadra di Alessio Dionisi: una bella verticalizzazione di Defrel ha liberato Frattesi che si è infilato tra Alex Sandro e De Ligt e ha infilato a tu per tu Perin.

Nel secondo tempo la Juventus ha dovuto inevitabilmente aumentare il ritmo nel tentativo di trovare il pari ma si è esposta anche a una conclusione pericolosa di Raspadori che avrebbe potuto portare al raddoppio il Sassuolo. Un minuto più tardi, al 13', a portiere battuto Cuadrado si è visto negare il gol dal salvataggio di Ayhan, mentre al 14' prima Consigli d’istinto su Dybala e poi Chiesa con un colpo di testa alto non son riusciti nuovamente a concretizzare. Non ha invece sbagliato McKennie al 31' della ripresa quando, saltando più alto di Ferrari, ha colpito di testa su punizione dalla sinistra di Dybala infilando Consigli. Juve ancora in spinta ma a sorpresa il colpo di grazia non l’hanno inflitto i bianconeri, bensì il Sassuolo che a Torino non aveva mai vinto e che al quinto minuto di recupero ha trovato la rete con Maxime Lopez che, servito con una grande apertura da Berardi, non ha sbagliato davanti a Perin in uscita.

Sampdoria-Atalanta 1-3

Nel mercoledì della decima giornata di campionato l’Atalanta espugna Marassi e ritorna al successo dopo il pari interno con l’Udinese. Battuta la Sampdoria che passa in vantaggio con Caputo ma incassa subito la rimonta nerazzurra: l'autorete di Askildsen e il gol di Zapata lanciano i bergamaschi che nel finale trovano con Ilicic il gol del definitivo 1-3. Parte fuori Quagliarella, D’Aversa opta per il tridente e lancia Caputo con Gabbiadini e Candreva. Sugli esterni bassi spazio a Dragusin e Murru per sostituire gli indisponibili Bereszynski e Augello. Scelte quasi obbligate per Gasperini (squalificato, in panchina c'è Gritti) che recupera Maehle e conferma in difesa l'insolito trio composto da De Roon, Palomino e Lovato. Avanti Malinovskyi e Pasalic con Zapata, panchina per Ilicic e Muriel. Parte forte l’Atalanta che ha due chance sul piede di Zapata e sulla testa di Maehle ma è la Samp a passare per prima: Thorsby imbuca per Caputo che scatta sul filo dell’offside (lo tiene in gioco Zappacosta) e fulmina Musso con il diagonale rasoterra all’angolino. Immediata la reazione bergamasca che nel giro di quattro minuti ribalta il risultato con due cross dalla destra di Zappacosta, entrambi sfruttati da Zapata anche se sul primo gol è determinante la deviazione di Askildsen a cui viene attribuita l'autorete. Prima dell’intervallo ancora Caputo può rimettere le cose a posto, bravo Musso in uscita a chiudergli lo specchio della porta. La ripresa si apre con Scalvini al posto di Palomino che si fa male e aggrava ulteriormente l’emergenza difesa per Gasperini. Dal canto suo la Sampdoria ci prova con Caputo ma il brivido maggiore arriva quando Musso inciampa e rischia di perdere il pallone lasciando la porta spalancata: reattivo il portiere dell’Atalanta a rialzarsi in fretta e glaciale a eludere con il dribbling la pressione dell’accorrente Caputo. D’Aversa si gioca la carta Quagliarella, per la Dea dentro prima Ilicic e poi Miranchuk e si arriva così al finale di gara in cui i padroni di casa sono più stanchi e gli ospiti flirtano con il tris trovandolo allo scadere con la bella azione personale di Ilicic. La banda di Gasp riprende la risalita in zona Europa, Sampdoria ferma a 9 punti a +2 sulla quota salvezza.

Udinese-Verona 1-1

Quarto pareggio consecutivo per l'Udinese che non vince ormai da sette giornate: i friulani vengono ripresi per l’1-1 finale grazie a un rigore che farà discutere, a pochi minuti dal triplice fischio, nell’unica conclusione nello specchio del Verona di tutta la gara, dopo aver ripetutamente sprecato occasioni per il raddoppio.

Rispetto a Bergamo, Gotti propone due punte fisiche e la freschezza di Molina e Udogie sulle fasce con l’obiettivo di superare la sterilità offensiva delle ultime gare. Al Verona scatta, invece, la rivoluzione. Il poker sulla Lazio non basta: nè a Simeone che lo ha realizzato materialmente, nè a gran parte dei suoi compagni che, in nome del turnover esasperato, finiscono quasi tutti in panchina. Solo quattro undicesimi 4/11 della formazione che ha schiantato i capitolini scende in campo sin dall’inizio. E i risultati di tanto rimescolamento di carte da parte dell’ex Tudor (che però schiera subito gli altri ex illustri Barak e capitan Lasagna) si fa vedere subito. Pronti, via e l’Udinese è già in vantaggio: dopo 140 secondi Success ruba palla a Ceccherini e si invola, indisturbato, verso Montipò: appena in area, lascia partire un destro che non dà scampo al portiere avversario. Non male per quello che fino a prima del match era il terzultimo attacco del campionato.

La sberla in faccia non sveglia l’Hellas che trotterella senza mai affondare, rischiando al 22' di subire il raddoppio con una bella iniziativa di Arslan salvata da Faraoni in extremis. Sul calcio d’angolo conseguente Nuytinck prima si fa ribattere il colpo di testa da Montipò, poi spedisce di poco a lato la seconda incornata. Al 27' è Walace ad accarezzare il palo con una conclusione (deviata) dal limite. C'è una sola squadra in campo e serve un super Montipò per evitare di capitolare una seconda volta: Beto incorna e il portiere con un colpo di reni la smanaccia mentre sta varcando la linea; Pereyra la riprende e la sfera attraversa tutta la luce della porta. Sull'altro lato Molina lascia partire un missile che centra in piena faccia Faraoni: rete sventata e medici in azione. Lo spavento dura per fortuna pochi istanti. La frazione si chiude con l’ex Silvestri completamente inoperoso.

Dopo la scena muta del primo tempo, Tudor getta subito nella mischia Dawidowicz, Lazovic e Caprari, ma la musica cambia poco e gli ospiti provano a pungere solo in contropiede. E’ ancora l'Udinese a sfiorare il raddoppio: al 16' Molina triangola con Beto che lo mette a tu per tu con Montipò, palla alta. Il Verona inserisce anche il killer della Lazio, il «Cholito" Simeone e finalmente la pressione sulla difesa friulana cresce. Gotti risponde infoltendo la mediana con Makengo al posto di Arslan e togliendo l’autore della rete Success per il più difensivo Stryger Larsen.

Alla mezz'ora Pereyra supera in dribbling mezza difesa: il suo fendente a giro viene toccato in angolo da Montipò in tuffo. A 10' dal termine il giallo: Becao tocca Barak in area di rigore, Marchetti concede il penalty (molto generoso) ma serve un check di oltre tre minuti per valutare un possibile offside di Simeone a inizio azione. Quando il Var dà il via libera, Barak spiazza l'ex compagno Silvestri e segna al primo tiro in porta dei suoi di tutto il match.

Classifica

. P G V N P GF GS

Milan 28 10 9 1 0 22 9

Napoli 25 9 8 1 0 19 3

Inter 18 9 5 3 1 24 12

Atalanta 18 10 5 3 2 18 12

Roma 16 9 5 1 3 16 9

Juventus 15 10 4 3 3 14 13

Fiorentina 15 9 5 0 4 13 12

Lazio 14 9 4 2 3 19 17

Sassuolo 14 10 4 2 4 14 13

Verona 12 10 3 3 4 22 19

Bologna 12 9 3 3 3 15 19

Empoli 12 9 4 0 5 14 18

Torino 11 10 3 2 5 12 11

Udinese 11 10 2 5 3 12 14

Sampdoria 9 10 2 3 5 14 20

Spezia 8 10 2 2 6 12 23

Venezia 8 10 2 2 6 8 17

Salernitana 7 10 2 1 7 10 22

Genoa 7 10 1 4 5 15 22

Cagliari 6 9 1 3 5 11 20