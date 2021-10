Ronaldo e Giorgina aspettano due gemelli

Se sul campo il suo Manchester United fatica a spiccare il volo, la sua vita privata va a gonfie vele. Cristiano Ronaldo ha annunciato su Instagram di essere in attesa di due gemelli dalla sua compagna, la 27enne influencer Georgina Rodriguez. "Siamo felici di annunciare di essere in attesa di due gemelli - ha scritto CR7 postando uno scatto della coppia a letto con dei fotogrammi di una ecografia - I nostri cuori sono pieni d’amore, non vediamo l’ora di conoscervi". La coppia ha già un’altra figlia, Alana Martina, di quasi 4 anni.