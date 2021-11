La Juventus passa agli ottavi, 4-2 allo Zenit. Atalanta-Manchester United 2-2

Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2 in una partita della quarta giornata del gruppo H di Champions League. Grazie a questo risultato i bianconeri si qualificano per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo.

L'Atalanta non riesce ad andare oltre il pari con il Manchester United: 2-2 in una partita comunque ricca di emozioni, con i bergamaschi andati in vantaggio (ma Ronaldo ha firmato il pareggio verso fine partita).

Bayern Monaco batte Benfica 5-2 in un incontro valido per la quarta giornata del gruppo E di Champions League. Grazie a questo risultato il Bayern si qualifica per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo.

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1 nel gruppo E, Villarreal-Young Boys 2-0 nel gruppo F.