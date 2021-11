Europei in vasca corta: argento per Paltrinieri nei 1.500

Gregorio Paltrinieri lotta ma alla fine si deve arrendere allo strapotere di Florian Wellbrock: per la stella del nuoto italiano arriva comunque un argento prestigioso agli Europei in vasca corta di Kazan nei 1500 sl. Imprendibile il tedesco (14'09"88) che precede il carpigiano al traguardo con un margine di più di 3 secondi (14'13"07). Bronzo per un altro atleta della Germania, Sven Schwarz (14'26"24). Solo un settimo posto per Domenico Acerenza (14'38"85).

Tiene duro nel finale e porta a casa un bronzo pesante Ilaria Bianchi (2'05"43) nella finale dei 200 farfalla agli Europei in vasca corta di Kazan. Sesto posto per l'altra azzurra Alessia Polieri (2'07"95) che non riesce mai a stare al passo delle prime. Vince l’oro la russa Svetlana Chimrova (2'04"97), argento per la danese Helena Rosendahl Bach (2'05"02).



Margherita Panziera è medaglia d’argento nella finale dei 200 metri dorso all’Europeo di nuoto in vasca corta di Kazan, con il tempo di 2'02"05. L’oro è andato all’olandese Kira Toussaint (2'01"26), il bronzo all’austriaca Lena Grabowski (2'04"74).

Nella seconda finale in programma Lorenzo Zazzeri è invece argento nei 50 stile libero in 20"84. Oro all’ungherese Szebasztian Szabo (20"17), bronzo al polacco Pawel Juraszew (20"95).