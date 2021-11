Bardiani: Modolo torna a vestire i colori del green team

Sacha Modolo tornerà a vestire i colori del GreenTeam nella stagione 2022. L’atleta veneto, 34 anni e 47 vittorie in carriera, l’ultima delle quali ottenuta in questa stagione 2021 al Tour of Luxembourg in maglia Alpecin Fenix, è l'ultimo colpo del mercato della Bardiani CSF Faizanè in ottica 2022. Modolo, pronto a disputare la sua 13esima stagione tra i prò, va infatti ad aggiungersi a un roster già completo e competitivo in ogni reparto, apportando la sua esperienza e il suo talento che saranno a disposizione del team e dei tanti giovani, tra cui ben 12 neo-professionisti, che comporranno la rosa 2022 della Bardiani CSF Faizanè. Importante infatti il bagaglio di esperienza di Modolo, che dopo essere stato lanciato nel professionismo nella formazione guidata dai Reverberi, prima Colnago CSF, e dal 2013 Bardiani CSF, ha spiccato il volo nel World Tour. 6 gli anni di esperienza nel World Tour tra Lampre Merida, UAE Emirates ed EF Education First, per poi tornare nella categoria Professional in un top team come la Alpecin Fenix.