Agguato in strada a giocatrice del Psg, ferita a sprangate: arrestata come mandante una compagna di squadra

La nazionale francese del Paris SG Kheira Hamraoui è stata violentemente aggredita la scorsa settimana e la sua compagna di squadra nel club e nella selezione Aminata Diallo, presente al momento dei fatti, è stata messa in stato di fermo oggi, ha confermato il club.

«Il Paris Saint-Germain prende atto del fermo di polizia di questa mattina di Aminata Diallo da parte dell’SRPJ di Versailles nell’ambito della procedura aperta a seguito di un’aggressione, giovedì sera scorso, ai danni di giocatori del club», ha affermato in un comunicato stampa, confermando le informazioni rivelate dal quotidiano L’Equipe.

Le due calciatrici erano in auto insieme con due compagne dopo una cena con la squadra quando alcuni sconosciuti hanno aggredito Hamraoui con sbarre di ferro, colpendola più volte e provocandole ferite e danni alle gambe e alle mani.