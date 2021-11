Alessandro Fanfoni torna a "casa": entra nello staff tecnico del Parma baseball

Il Parma baseball comunica di avere raggiunto un accordo per l'ingresso di Alessandro Fanfoni nello staff tecnico della squadra.

Fanfoni ha vestito la nostra divisa come atleta nel 2008 e nel 2014 nel corso di una carriera come interno che lo ha portato a giocare anche con Sala Baganza, Piacenza, Crocetta e Collecchio. Nel 2016 ha intrapreso l'attività di tecnico nel Collecchio curando fino al termine della passata stagione anche la parte relativa alla preparazione fisica dei giocatori. <Ho giocato a Collecchio fino al 2017 – precisa Fanfoni -. Nel 2016 ho assunto anche il ruolo di preparatore atletico grazie alle precedenti esperienze a Sala Baganza e alla Crocetta e alla fiducia accordatami da Giulio Montanini e Marcello Saccardi>.

Nei giorni scorsi Fanfoni ha accettato la proposta di entrare a far parte dello staff tecnico del Parma Clima dove collaborerà come coach con Guido Poma assumendo anche il ruolo di preparatore atletico. <Lavorerò in sinergia con Adriano Guareschi che curerà prevalentemente la parte relativa al potenziamento dei nostri giocatori – spiega Fanfoni -. Sarà un lavoro combinato nel quale io mi occuperò della parte atletica>.