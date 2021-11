Mancini chiama Ferrari: il parmigiano torna in nazionale

Parma torna in nazionale. Non per merito di un giocatore della squadra crociata ma per merito di un suo figlio. Roberto Mancini ha infatti convocato il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari in vista della sfida dell’Italia a Belfast contro l’Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Per Ferrari si tratta di un ritorno in azzurro. Il ct azzurro prova così a supplire alle assenze - tra le quali quella di Giorgio Chiellini, infortunato - per la partita di lunedì sera che potrebbe dare agli azzurri la certezza matematica della qualificazione al Mondiale.

Ferrari è nato a Parmail 15 maggio del 1992 e, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Parma, ha giocato nel Monticelli e nei Crociati Noceto. .Successivamente ha vestito le maglie di Fiorenzuola, Renate, Gubbio, Crotone e Sampdoria e dal 2018 è nel Sassuolo.