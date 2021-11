European Tour, Laporta vola in testa a Dubai

Negli Emirati Arabi Uniti ancora una grande prova per Francesco Laporta che, dopo il «moving day», vola in testa al Dubai Championship, penultimo atto dell’European Tour 2021 di golf.

Al Jumeirah Golf Estates (Fire Course, par 72) di Dubai il pugliese, con un parziale di 67 (-5) su un totale di 197 (66 64 67, -19) colpi, guida il leaderboard insieme al danese Joachim Brandt Hansen. Sei birdie (di cui uno alla 18) e un bogey per Laporta che insegue il primo successo in carriera sul massimo circuito continentale maschile (che il prossimo anno verrà sostituito dal DP World Tour). A tallonare i due leader, con 198 (-18), ecco invece il francese Antoine Rozner (in testa a metà gara), campione in carica. Tra gli azzurri buona prova anche per Edoardo Molinari, 10/o con 202 (-14). Il torinese precede in classifica il vicentino Guido Migliozzi, 44/o con 206 (-10).

E ora la volata finale con Laporta, reduce dal settimo posto al Portugal Masters, che a Dubai ha messo nel mirino il primo successo stagionale di un giocatore italiano sull'European Tour.