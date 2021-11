Zhou al posto Giovinazzi in Alfa, è il primo cinese in F1

L’Alfa Romeo Racing ha ufficializzato l'arrivo del 22enne cinese Guanyu Zhou al posto di Antonio Giovinazzi. Sarà lui a far coppia nel Mondiale 2022 con il pilota finlandese (ex Mercedes) Valtteri Bottas. Si tratta del primo pilota cinese a correre come prima guida in Formula 1.

«La F1 è talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro». Il pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi ha commentato sui social la scelta del suo team, l'Alfa Romeo Racing di sostituirlo con il cinese Guanyu Zhou: «Io credo nelle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi». Pubblicando poi la sua prima immagine su quattro ruote, ha spiegato di non volersi arrendere: «Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata».