E' "nocetano" il nuovo record mondiale di mezza maratona: è il 57'31'' di Jacob Kiplimo

C’è un nuovo record del mondo sulla mezza maratona: 57’31’’. Lo ha fatto registrare ieri, alla EDP Lisbon Half Marathon di Lisbona, Jacob Kiplimo, il giovane ugandese che corre per l’Atletica Casone Noceto.

In Portogallo Kiplimo ha migliorato di 1 secondo il precedente record del mondo e di ben 7 secondi il suo personale sulla distanza.

A soli 21 anni (compiuti pochi giorni fa) Kiplimo chiude il 2020 aggiungendo il record sulla mezza maratona, ottenuto a Lisbona, alla migliore prestazione mondiale sui 10mila metri in pista (26’93’’, segnata a Ostrava nel mese di maggio) e a un bronzo olimpico sulla stessa distanza, ottenuto a Tokyo.

"Si merita tutto questo e molto altro - ha commentato Graziano Adami, patron della Casone Noceto -. Jacob è un ragazzo d’oro, sempre allegro e sorridente in ogni allenamento. Il suo record del mondo è una bellissima notizia. Siamo molto contenti, per lui prima di tutto, e poi per la squadra".