Qatar, trionfa Hamilton. Secondo Verstappen, terzo Alonso

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha vinto il Gp del Qatar, disputato sulla pista di Losail, a Doha. Il britannico, campione del mondo in carica della F1, ha preceduto sul traguardo il rivale olandese Max Verstappen, su Red Bull. Terzo l’asturiano Fernando Alonso, su Alpine, che non saliva sul podio dal 2014. Lewis Hamilton, grazie al successo odierno a Doga, nel Gp del Qatar, ha ridotto a 8 punti il ritardo nella classifica del Mondiale piloti dall’olandese Max Verstappen, che oggi a Losail si è piazzato al secondo posto, alle spalle del britannico campione del mondo in carica. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz è settimo, ottavo Charles Leclerc dopo le qualifiche disastrose del giorno prima. A completare la top ten Esteban Ocon con l'altra Alpine in quinta posizione, Lance Stroll su Aston Martin in sesta posizione e il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel decimo alle spalle di Lando Norris.

E' incredibile, sono passati sette anni ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Mi piace la Formula 1, questo mio ritorno me lo sto godendo e ho aspettato tantissimo per questo risultato. Ci siamo arrivati vicini in un paio di gare quest’anno, ma non era stato abbastanza, come a Sochi per esempio". Lo ha detto il pilota dell’Alpine, Fernando Alonso, al termine del Gran Premio del Qatar di Formula 1 chiuso sul podio in terza posizione: "Oggi pensavo di poter essere in testa già nel primo giro, speravo di poter passare Hamilton con le gomme rosse - ha aggiunto l’asturiano al traguardo - Con Perez è stata una bella battaglia, sono contento per il team, anche per Ocon che è arrivato quinto".