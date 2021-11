Tonfo in Borsa per la Juventus. Il titolo ha segnato un calo dell’11% e ora perde il 9,77% a 0,61 euro dopo che il cda del club ha fissato le condizioni per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Agli azionisti della società verranno offerte 9 nuove azioni ogni 10 azioni possedute al prezzo di 0,334 euro ciascuna.

