Bis di Immobile e Pedro: la Lazio vince 3-0 a Mosca

Due rigori nella ripresa firmati dal rientrante Ciro Immobile, il gol nel finale di Pedro che entra a gara in corso e ispira. La Lazio si impone per 3-0 in casa della Lokomotiv Mosca e il successo vale il pass matematico per i playoff di Europa League e la chance di giocarsi il primo posto nel girone E contro il Galatasaray tra due settimane. I turchi hanno battuto 4-2 il Marsiglia e precedono di tre punti i biancocelesti, che però con una vittoria il 9 dicembre all’Olimpico, con qualsiasi punteggio, li supererebbero.

A Mosca, senza la neve, è la Lokomotiv a partire forte e a metterla sul piano fisico: al 4' dal primo corner Jedvaj svetta di testa senza inquadrare. I primi 20' vanno via senza grandi colpi di scena, in una gara in cui prevalgono gli errori e l'agonismo. Anche troppo, visto che l’arbitro Dias è costretto a estrarre cartellini gialli a raffica. Al 22' ci prova Maradishvili dalla distanza ma il tiro non prende il giro giusto, sul capovolgimento il corner di Luis Alberto rischia di finire in rete dopo deviazione di Basic ma salva sulla linea Rybus.

Nella ripresa Sarri lascia negli spogliatoi un evanescente Felipe Anderson per Pedro. Lo spagnolo fa la prima cosa buona dopo 7', quando con la Lazio distesa in contropiede trova Zaccagni libero a sinistra: Silyanov lo falcia e inizialmente l'arbitro Dias lascia giocare ma il Var lo fa tornare sui suoi passi e all’11' Immobile trasforma il rigore del vantaggio. A quel punto Sarri punta sui cambi per aggiungere qualità e freschezza, con Cataldi e Milinkovic al posto di Leiva e Luis Alberto e dall’azione successiva stavolta è Immobile a pescare il calcio di rigore: bella la giocata, in surplus, che manda in tilt l’accorrente capitano dei russi Barinov costretto a colpirlo in velocità. Stavolta non serve neanche il Var: Ciro trasforma calciandola sul palo, poco dopo lascia spazio a Muriqi, altro giocatore da recuperare.

Lo scenario cambia, la Lokomotiv si abbatte mentre la Lazio trova spazi in avanti che però al 20' Pedro non capitalizza calciando al lato tutto solo. Sul capovolgimento è Lisakovich a impegnare Strakosha al lato. Sul contropiede biancoceleste, a fare il Pedro stavolta è Acerbi ma il giovanissimo Khudyakov riesce a deviare in corner. Nel finale lo spagnolo torna a segnare anche in Europa, al 42' la chiude con astuzia e potenza con tiro all’angolino dopo una bella veronica. C'è tempo ancora per una traversa di Milinkovic, ma nessuno se ne rammarica.