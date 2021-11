Le Zebre "bloccate" in Sudafrica

Da mercoledì le Zebre sono in Sudafrica, ma ora devono capire come tornare in Italia, il prima possibile. A causa della nuova variante sudafricana del Sars Cov 2 , questa mattina le autorità locali hanno ritenuto di fermare le attività sportive incluse le due partite che le Zebre avrebbero dovuto disputare domani con gli Stormers e fra una settimana con gli Sharks. Manca ancora l'ufficialità da parte dello United Rugby Championship che è prevista nel pomeriggio. I dirigenti della franchigia di Parma sono in contatto con la Asl di Parma e con le autorità italiane circa il loro rientro in Italia in quanto, nel frattempo, sono stati sospesi i voli dal Sudafrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA rugby

zebre