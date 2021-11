Play-off per i Mondiali: l'Italia affronterà la Macedonia

Sarà la Macedonia il primo ostacolo sulla strada degli azzurri verso il Qatar. Questo l’esito del sorteggio dei play-off mondiali in corso a Zurigo.

L’Italia di Mancini, testa di serie, è stata inserita nel Percorso C e affronterà in casa la Macedonia il 24 marzo. Poi eventuale finale (da giocare in trasferta) con una fra Portogallo e Turchia.

Il sorteggio Fifa ha dunque stabilito questi incroci nel girone azzurro: Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia.

Negli altri gironi si giocheranno Scozia-Ucraina e Galles-Austria, e Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca.