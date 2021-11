Giulia Ghiretti firma il nuovo record mondiale nei 50 farfalla in vasca corta ai campionati italiani

Giulia Ghiretti firma il nuovo record del mondo dei 50 farfalla in vasca corta, frantumando il precedente primato che già le apparteneva. Con il tempo di 48”53, infatti, la campionessa parmigiana, in forza a Ego Nuoto e Fiamme Oro, ha vinto i campionati italiani assoluti in vasca corta in corso a Riccione, battendo la compagna di Nazionale Monica Boggioni, argento, e Maria Teresa Molinari Tosatti, bronzo. Clamoroso il distacco dal precedente record intercontinentale, 51”10, ottenuto a Portici due anni fa, sempre agli Italiani.

"Non me lo aspettavo – racconta a caldo Giulia -. Ho dovuto guardare due o tre volte il tabellone, perché non mi sembrava vero. È davvero un tempo incredibile, perché parecchio sotto a quei 50 secondi che rappresentavano un muro che sembrava impossibile abbattere".

Nella giornata di oggi l’atleta paralimpica sarà impegnata anche nei 50 stile libero e nei 100 misti.