Le Zebre "bloccate" in Sudafrica si sono autoisolate in hotel - Video: "Stiamo bene e siamo al sicuro"

Il gruppo delle Zebre autoisolatosi in albergo a Città del Capo, dove, al momento, non c'è il confinamento, dovrebbe ripartire domani per l'Europa con un volo charter organizzato dallo United Rugby Championship per riportare a casa anche le altre tre squadre bloccate in Sudafrica (Scarlets, Cardiff e Munster).

Il Presidente delle Zebre #Rugby Michele Dalai da Città del Capo: "Stiamo bene e siamo al sicuro. Abbiamo mantenuto tutte le misure di sicurezza e aspettiamo di conoscere quando potremo tornare in Italia. I ragazzi sono tranquilli"