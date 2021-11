Pallone d'oro a Lionel Messi: è il settimo. Sul podio anche Jorginho

Lionel Messi ha vinto per la settima volta il Pallone d’Oro. Al secondo posto Robert Lewandowski del Bayern.

Terzo posto per Jorginho nella classifica finale del Pallone d’Oro del 2021. Il centrocampista dell’Italia campione d’Europa ha preceduto Karim Benzema, quarto, e il compagno di club nel Chelsea N'golo Kantè, quinto.

"E’ stata un’annata fantastica, incredibile - ha commentato Jorginho in collegamento da Londra (non ha potuto viaggiare per le restrizioni ai viaggi varate nel Regno Unito) - e sono davvero felice e fiero di me stesso. Ma anche del Chelsea e della nazionale italiana: abbiamo fatto un lavoro straordinario». Il Chelsea ha anche vinto il premio per il miglior club.

Gianluigi Donnarumma è il vincitore del "Trofeo Yashin". Al Theatre du Chatelet di Parigi, nel corso del Gala per il Pallone d’Oro, l’estremo difensore della Nazionale e del Paris Saint Germain riceve il premio come miglior portiere dell’anno. Donnarumma era stato anche eletto come miglior giocatore di Euro2020.

(nella foto, Messi alla premiazione con la moglie Antonella Roccuzzo e i figli)