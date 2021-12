Champions, l'inter perde con il Real, ma passa il turno. Il Milan, sconfitto dal Liverpool, va a casa

Il Real Madrid si è aggiudicato il primo posto del Gruppo D battendo l'Inter con due gran sinistri da fuori, uno per tempo, a firma Kroos e Asensio. I nerazzurri non sono mai stati realmente pericolosi, ma sono rimasti in partita fino all'espulsione di Barella al 64' per un fallo di reazione su Militao. Entrambe le squadre comunque accedono alla fase ad eliminazione diretta, il 12 ci sarà il sorteggio per sapere le avversarie.

Il Milan perde con il Liverpool ed esce dalla Champions

Milan-Liverpool 1-2 in una partita dell’ultima giornata del gruppo B di Champions League giocata a San Siro. Con questo risultato i rossoneri sono eliminati, e fuori anche dall’Europa League avendo chiuso il girone all’ultimo posto. Il Liverpool fa invece percorso netto, avendo vinto tutte e 6 le partite disputate.