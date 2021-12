Australian Open; Djokovic in lista, Serena Williams no

Vaccino si vaccino no: ha completato il ciclo o no? Le scelte di Novak Djokovic continuano a tenere banco, oggi ancora un pò di più dopo che gli organizzatori degli Australian Open, primo slam 2022, in programma dal 17 gennaio prossimo, hanno pubblicato l’entry list dei partecipanti - che dovranno essere rigorosamente vaccinati contro il covid - tra i quali spicca il nome del serbo numero uno del mondo, la cui partecipazione è stata fin dall’inizio in bilico perchè il campione serbo, che lo scorso anno ha vinto lo slam, non ha pubblicamente chiarito se ha completato o meno il ciclo di vaccini anti-Covid obbligatorio per disputare il torneo. Un segnale che fa seguito a quello di ieri, con la convocazione di Nole nella squadra della Serbia che qualche giorno prima degli AusOpen giocherà a Sydney l’Atp Cup.

Per entrare in Australia, secondo i protocolli decisi dalle autorità del paese, bisogna dimostrare di essere stati vaccinati oppure trascorrere un periodo di quarantena di 14 giorni.

Tra i nomi dei partecipanti spiccano quelli di Ashleigh Barty, Daniil Medvedev e la campionessa in carica Naomi Osaka. Inoltre debutterà a Melbourne la vincitrice dello US Open, la britannica Emma Raducanu. L’Australian Open 2022 segna il ritorno in campo di Rafa Nadal, assente da agosto, e Dominic Thiem, bloccato da un infortunio al polso da sei mesi.

Il serbo, in tabellone per la decima volta, proverà - sempre che la sua iscrizione non sia una formalità poi smentito dall’interessato - a conquistare il ventunesimo titolo Slam diventando il più titolato di sempre nei major.

Due le grandi assenze. Mancheranno infatti Roger Federer, che continua la riabilitazione dopo l’ultima operazione al ginocchio, e Serena Williams. «Non è mai una decisione facile da prendere, ma non sono dove dovrei essere dal punto di vista fisico per poter competere» ha detto Serena. Mancherà anche Bianca Andreescu, che ha annunciato l’intenzione di prendersi una pausa dal circuito e rientrare più avanti nel 2022.

Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, due invece le azzurre nel torneo femminile. Già certi di un posto nel main draw Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (n.10), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.37), Lorenzo Musetti (n.59), Gianluca Mager (n.62), Stefano Travaglia (n.78), Marco Cecchinato (n.100) e Andreas Seppi (n.102). Nel singolare femminile, ammesse direttamente nel tabellone principale Camila Giorgi (numero 34 WTA) e Jasmine Paolini.