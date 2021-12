Champions League: troppa neve: Atalanta-Villarreal non si gioca

La partita di Champions League Atalanta-Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata che sta cadendo su Bergamo.

L’annuncio dello speaker dagli altoparlanti del Gewiss Stadium di Bergamo ha avvisato il pubblico che la partita valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo F di Champions League è rinviata a domani, giovedì 9 dicembre alle 16.30.

L’arbitro inglese Taylor aveva ordinato di sgomberare il campo dalla neve avvisando le due società che non avrebbe ritardato il match più di 20 minuti rispetto al kick off previsto alle ore 21. La copiosa nevicata che non accenna a smettere nè a calare d’intensità hanno portato il direttore di gara a decretare il rinvio per impraticabilità del campo, che in effetti è di nuovo ricoperto di neve.