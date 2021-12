ll meglio dello sport è qui. Ecco le benemerenze Coni

Ci sono i campioni del mondo e quelli che hanno vinto rassegne continentali; gli altri saliti sul gradino più alto del podio in una competizione nazionale e poi gli atleti di Special Olympics, emblema dei valori più nobili ed autentici racchiusi nella dimensione sportiva.

Praticamente in ogni settore e disciplina, lo sport italiano è capace di esprimere vere e proprie punte di diamante. Che, in molti casi, sono...a tinte parmigiane. Un orgoglio, per la nostra comunità, gli oltre cinquanta atleti insigniti, ieri pomeriggio, delle Benemerenze sportive provinciali per i successi conseguiti nel 2019.

La cerimonia, promossa dal Coni insieme al Cip-Comitato italiano paralimpico, ai Veterani dello Sport ed al Panathlon di Parma, è stata celebrata nell'Auditorium «Carlo Gabbi» del Green Life, grazie alla disponibilità di Crédit Agricole.

«Con queste premiazioni siamo praticamente in ritardo di un anno» ha spiegato Antonio Bonetti, delegato provinciale del Coni Parma. «Nel 2020, a causa della pandemia questo sentito appuntamento era saltato. Ma abbiamo voluto fortemente organizzarlo adesso, per rendere il giusto merito ad atleti straordinari che portano in alto i colori dello sport italiano e di Parma».

«Questo territorio esprime un livello di eccellenze davvero notevole» ha quindi aggiunto Andrea Dondi, presidente del Comitati regionale Coni Emilia-Romagna. «È un discorso che possiamo estendere a tutta la nostra regione, che si distingue per la presenza di strutture funzionali, per dirigenti e tecnici appassionati».

Presente alla cerimonia anche il vicesindaco di Parma con delega allo Sport, Marco Bosi, che ha sottolineato nel suo intervento «il significato speciale che questa giornata assume, per gli atleti premiati ma anche per l'intera comunità».

Tra i campioni che hanno ricevuto le Benemerenze provinciali anche Giulia Ghiretti, campionessa italiana nei 50 farfalla a Bologna nel 2019 e reduce dal nuovo record del mondo stabilito a Riccione. «L'ultimo record non me lo sarei mai aspettata - dice Ghiretti -: essere riuscita ad abbassare il tempo di oltre due secondi e mezzo, è stata davvero una bella emozione». Non vuol fermarsi, Giulia. Che punta con decisione ai prossimi Mondiali.

Così come non vuol fermarsi Chiara They, che nel 2019 aveva vinto il suo terzo tricolore consecutivo Under 19. «Riconfermarsi non è mai semplice» spiega la campionessa, che nel 2020 ha conquistato un bronzo agli Assoluti e nel 2021 si è portata casa due medaglie d'oro ed una d'argento dal World Tour. «Le vittorie che giungono dopo la prima - osserva - hanno un sapore particolare: nello sport non c'è mai nulla di scontato. Il prossimo obiettivo? Vincere lo scudetto agli Assoluti e proseguire il percorso a livello internazionale».

Ferdinando Rossi gioca a tennis tavolo da 60 anni e brilla ancora fra i Veterani: «Questa disciplina ha forgiato il mio carattere. Il segreto è divertirsi». Ben detto.

TUTTI I PREMIATI



TITOLI MONDIALI:

Pietro Bianchi (Vela)

Gianfilippo Traversa (Vela)

Giovanni Bottazzi (Pesca sportiva)

Jacopo Massari (Pallavolo)

Eleonora Peroncini (Triathlon)



EUROPEI:

Lorenzo Sylvian Agro (Arti marziali)

Matteo Curà (Motociclismo)

Alexander Ponzellini (Motociclismo)

Edoardo Scotti (Atletica leggera)

Luca Vettori (Pallavolo)



ITALIANI ASSOLUTI:

Sara Fantini (Atletica leggera)

Ayomide Folorunso (Atletica leggera)

Giulia Ghiretti (Nuoto)

Myrta Pace (Paratriathlon)



TITOLI DI CATEGORIA:

Anselmo Bazzani (Arrampicata sportiva);

Massimo Bellini (Tennis)

Massimiliano Gherardi (Tennis)

Giuseppe Montenet (Tennis)

Alessandro Tombolini (Tennis)

Tobia Bocchi Atletica leggera)

Norberto Fontana (Atletica leggera)

Riccardo Orsoni (Atletica leggera)

Primo Brandi (Automobilismo)

Simone Corazzini (Automobilismo)

Giancarla Guzzi (Automobilismo)

Michele Stacchiotti (Automobilismo)

Ludovico Urbisaglia (Automobilismo)

Roberto Vescovi (Automobilismo)

Thomas Brianti (Motociclismo)

Stefano Manici (Motociclismo)

Roberto Marchesini (Motociclismo)

Danil Lupu (Arti marziali)

Cecilia Massari (Arti marziali)

Giorgia Massari (Arti marziali)

Diletta Panno (Arti marziali)

Lucrezia Salsi (Arti marziali)

Gabriela Sufincu (Arti marziali)

Maria Tambini (Arti marziali)

Ferdinando Rossi (Tennis tavolo)

Chiara They (Beach volley)

ITALIANI SPECIAL OLYMPICS:

Mauro Bonini (Tennis tavolo)

Luciano Curziotti (Tennis tavolo)

Giovanni Loreti (Tennis tavolo)

Andrea Mirlisenna (Tennis tavolo)

Davide Buttarelli (Ciaspole)

Andrea Craviari (Ciaspole)

Mattia Giacopinelli (Ciapole)

Francesco Mosca (Ciaspole)

Davide Pioli (Ciaspole)

Federico Zhang (Ciaspole)