Zebre, la volontà non basta. Biarritz vince 26-13

Le Zebre hanno profuso tanto impegno per provare a iniziare nel migliore dei modi la Challenge Cup dopo oltre un mese di stop, ma non è bastato. Biarritz ha avuto molto più possesso delle Zebre e lo ha sfruttato segnando 4 mete, la prima addirittura in inferiorità numerica.

Nonostante ciò le Zebre hanno illuso nel primo tempo, chiuso sotto di un solo punto (13-14), ma nella ripresa i francesi si sono staccati grazie a lunghe e redditizie multifase nei ventidue.

Le Zebre hanno segnato una meta a fine primo tempo frutto di un break di D'Onofrio con assist per Trulla, per il resto hanno fatto molta fatica a risalire il campo palla in mano e quando hanno avuto le occasioni nel secondo tempo non le hanno sfruttate, vuoi per touche perse nei ventidue, vuoi per turnover concessi agli avversari.