Federica Brignone vince il superG di St.Moritz

L’azzurra Federica Brignone in 59"77 ha vinto il secondo superG di cdm donne. Con 17 vittorie in carriera supera così Deborah Compagnoni ed è l’azzurra più vincente di sempre. Seconda l’altra azzurra Elena Curtoni in 59"72, mentre terza è giunta l’americana Mikaela Shiffrin in 58"24.