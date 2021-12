Razzetti è d'oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta

Uno strepitoso Alberto Razzetti conquista la prima medaglia d’oro per l’Italnuoto nei 200 metri farfalla maschili ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Il 22enne azzurro sbriciola il record italiano con il tempo di 1'49"06, imponendosi grazie a una gara di rimonta. Alle sue spalle, sempre sul podio, ci sono lo svizzero Noe Ponti e il sudafricano Chad Le Clos. "Non so bene cosa dire, non mi aspettavo questo tempo, ma neanche di vincere. E’ tutto bellissimo, dopo l’Europeo questo risultato mi dà molta fiducia. Sono parecchio emozionato e lo realizzerò solamente domani". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Alberto Razzetti dopo la medaglia d’oro.