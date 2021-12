Le Zebre danno battaglia a Tolone, ma i Francesi si aggiudicano il 2° turno

Due mete e 80 minuti di battaglia feroce non bastano alle Zebre che escono sconfitte 28-14 allo Stade Mayol di Tolone.

I Francesi sono padroni del 62 % del possesso e del 60 % del territorio lungo tutto l’arco del match. Serin e compagni trovano la via della meta in due occasioni nel primo tempo e altrettante nel secondo tempo.

Partita di grande cuore da parte delle Zebre che, nonostante i quindici falli a sfavore e i tre cartellini gialli a Fischetti, Bruno e Licata, difendono con orgoglio negando numerose occasioni da meta ai padroni di casa.

Il XV di coach Bradley rimane costantemente in partita, mostrando buoni guizzi ed alcune serie minacce offensive. Gli Italiani sono autori di due marcature e vanno a segno al 35’, quando le mani di Boni e Trulla regalano l’assist al campione olimpico figiano Asaeli Tuivuaka, e al 70’ con la meta del giovane flanker Iacopo Bianchi, ultimo ricevitore della maul avanzante costruita nei 22 offensivi.

Ritmi più spezzettati nella ripresa per via dei molti cambi e di alcune interruzioni dovute anche a qualche screzio tra i giocatori. I Transalpini continuano a portare tanta pressione in attacco e concedono poco in difesa, grazie ad un’attenta prova disciplinare (appena 8 i falli concessi agli ospiti, in gran parte nel finale di partita).

Alle mete di Setiano (35’), Roux (40’) e Serin (45’) si aggiunge quella di punizione confezionata al 65’ da una rimessa laterale in zona rossa: tutte e quattro regalano la vittoria con punto di bonus al Tolone che passa 28-14 allo Stade Mayol.

Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 20 dicembre aprendo la settimana di allenamenti in vista dell’8° turno di United Rugby Championship, in programma venerdì 24 dicembre allo Stadio Lanfranchi di Parma contro il Benetton Rugby.

RC Toulon Vs Zebre Rugby Club 28-14 (p.t. 14-7)

Marcatori: 8’ Setiano tr Carbonel (7-0), 35’ Tuivuaka tr Canna (7-7), 40’ Roux tr Carbonel (14-7); s.t. 45’ Serin tr Carbonel (21-7), 65’ meta di punizione per RC Toulon (28-7), 70’ Bianchi tr Canna (28-14)

RC Toulon: Cordin, Wainiqolo, Salles, Heriteau (41’ Luc, 73’ Carbonel), Kolbe, Carbonel, Serin (Cap) (73’ Takulua), Du Preez, Lakafia, Ory (51’ Timani), Alainu’uese (20’ Coulon), Roux, Setiano (21’ Brookes), Etrillard (50’ Sosene-Feagai), Fresia (50’ Gros); All. Azéma; Non entrato: Belleau

Zebre Rugby Club: Trulla, Bruno (41’ Buonfiglio, 44’ Fischetti, 72’ Laloifi), Cronjé, Boni (Cap) (51’ O’Malley), Tuivuaka, Canna, Fusco (68’ Palazzani), Tuivaiti (59’ Licata), Andreani (17’ Licata, 27’ Andreani), Mitchell (68’ Bianchi), Zambonin, Sisi, Bello (53’ Neculai), Bigi (13’ Fabiani), Fischetti (60’ Buonfiglio); All. Bradley

Arbitro: Laurent Cardona (Fédération Française de Rugby)

Assistenti: Cyrille Boulay (Fédération Française de Rugby) e Anthony Lake (Fédération Française de Rugby)

TMO: Jonathan Gasnier (Fédération Française de Rugby)

Calciatori: Louis Carbonel (RC Toulon) 3/3; Carlo Canna (Zebre Rugby Club) 2/2

Cartellini: 39’ cartellino giallo a Danilo Fischetti (Zebre Rugby Club); 65’ cartellino giallo a Pierre Bruno (Zebre Rugby Club), 67’ cartellino giallo a Giovanni Licata (Zebre Rugby Club)

Player of the match: Cornell Du Preez (RC Toulon)

Punti in classifica: RC Toulon 5, Zebre Rugby Club 0