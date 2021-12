Doppietta Goggia in Val d'Isere, vince anche il SuperG

Incredibile nuovo trionfo di Sofia Goggia in Val d’Isere (Francia): l’azzurra ha infatti centrato un’altra doppietta, vincendo - dopo la discesa di ieri - anche il SuperG, imponendosi con il tempo di 1'19"23. Per lei è il quinto successo stagionale e il 16/o in carriera: ha eguagliato così Deborah Compagnoni. Goggia ha poi incrementato il proprio primato nella classifica generale della Coppa, con 635 punti, contro i 570 della statunitense Mikaela Shiffrin, oggi solo quinta.