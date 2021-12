La festa degli auguri del Parma Clima

Nell'inedita e suggestiva sede della “casa degli alpini” di Riccò di Fornovo si è svolto il pranzo di Natale del Parma baseball. Tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori della società campione d'Europa si sono ritrovati per il tradizionale scambio di auguri in un clima reso ancora più festoso dai prestigiosi risultati raggiunti dal Parma Clima nell'ultima stagione agonistica. I giocatori della squadra hanno omaggiato il presidente Luca Meli, definito dal capitano Sebastiano Poma “anima del gruppo”, con una gigantografia autografata dai protagonisti relativa alla conquista della quattordicesima Coppa dei Campioni. Analogo regalo è stato riservato a Nicoletta Pierotti e Monica Iori, preziose dirigenti accompagnatrici in occasione della fortunata trasferta di Ostrava.

<Ringrazio il gruppo degli alpini di Fornovo che ci hanno ospitati in questa giornata di festa – ha dichiarato il presidente Luca Meli -. Auguro alla squadra di mantenere lo spirito che ha animato questa stagione, abbiamo buone prospettive per fare un ottimo lavoro anche nel 2022>.