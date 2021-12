Rinviato il derby Benetton Treviso e Zebre: alcuni giocatori positivi

È arrivato in tarda mattinata l'annuncio del rinvio del derby di ritorno di United Rugby Championship tra Benetton Treviso e Zebre Parma che si sarebbe dovuta svolgere domenica 2 gennaio a Treviso. Il rinivio si è reso necessario in quanto sono stati segnalati alcuni casi positivi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra del Benetton. Lo United Rugby Championship valuterà le date disponibili per riprogrammare la partita.