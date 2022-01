Coronavirus, la Lega di serie A: "Con 13 calciatori disponibili si gioca"

Il Consiglio di Lega di Serie A - apprende l’Ansa - ha appena deliberato il regolamento per la gestione dei casi di positività covid e rinvio gare del campionato di calcio. In sostanza si stabilisce che da subito i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Qualora il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l'articolo 53 delle Noif (0-3 a tavolino). (ANSA).

La Lega Serie A ha poi reso noto - come anticipato dall’ANSA -, il nuovo protocollo, che sarà utilizzato «in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022». Nel dettaglio, si legge nel protocollo, «qualora uno o più calciatori dello stesso Club risultassero positivi al virus SARS-CoV-2 la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purchè il Club in questione abbia almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003», risultati negativi ai test entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara.



«Qualora il Club non disponga del numero minimo di calciatori la Lega delibererà di conseguenza», prosegue il documento. «Qualora il club sia in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori e comunque non presenti in campo la squadra, subirà le sanzioni previste dall’articolo 53 delle NOIF», ovverosia la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Infine, la Lega Serie A richiama «l'attenzione sulla corretta applicazione di quanto previsto dalle Indicazioni Generali della Figc e dalle vigenti disposizioni normative statali».