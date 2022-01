Il ritorno in campo del Parma dopo un mese di stop ed il mercato saranno i temi al centro della puntata di questa sera di "Calcio e Calcio", in onda alle ore 21 su 12 Tv Parma. La trasmissione, a cura di Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano, Luca Ampollini e Luca Ferrari, vedrà oggi ospiti in studio mister Luciano Foschi ed il direttore tecnico della Picardo Traversetolo Stefano Ramenzoni. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma, giovedì alle 21