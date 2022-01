Joe McEnroe: "Sono pronto a lavorare part time con Sinner"

«Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no». John McEnroe, che commenta l’Australian Open in esclusiva per Discovery, ha parlato di Sinner e del nuovo super-consulente che entrerà presto a far parte del team italiano. «Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice - ha aggiunto l’ex tennista - L’ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo US Open ed è davvero una spugna».