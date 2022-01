Sonego eliminato al terzo turno

Lorenzo Sonego è stato eliminato al terzo turno degli Australian open di tennis.

Il 26enne torinese, n.26 in Atp e 25ma testa di serie del primo slam dell’anno, ha ceduto dopo quattro set al 22enne serbo Miomir Kecmanovic (n.77), che al primo turno aveva già eliminato l'altro azzurro Salvatore Caruso (n.146): 6-4 6-7(8-10) 6-2 7-5 il punteggio finale.

In campo ora Matteo Berrettini, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. In mattinata cercherà gli ottavi degli Australian Open anche Camila Giorgi, che sfida la padrona di casa e n.1 al mondo Ashleigh Barty.