Pga Tour: Molinari sfiora l'impresa, vince Swafford

Il 2022 di Francesco Molinari inizia con una Top 10. Il golfista torinese sfiora l’impresa in California e chiude il 'The American Express', torneo del PGA Tour, al sesto posto con uno score di 269 (67 67 67 68, -19) colpi. Il titolo va allo statunitense Hudson Swafford che, con un totale di 265 (70 65 66 64, -23), cinque anni dopo la prima volta torna a vincere questo appuntamento e festeggia il terzo successo in carriera sul circuito. A La Quinta, «Chicco» Molinari coglie il miglior risultato dall’aprile del 2019 quando si classificò quinto al The Masters (trionfò poi Tiger Woods) al termine di una gara prima dominata e poi gettata al vento. Proprio come nel 2021 (chiuse ottavo), il torinese al 'The American Express' ha mostrato colpi e giocate. E l’exploit non è arrivato per un soffio.

Alla buca 16 (la terzultima dell’evento), il re della Ryder Cup 2018 ha raggiunto anche la vetta. Ma un eagle show sempre alla 16, seguito poi da un birdie alla 17, ha portato Swafford a prendersi l’intera posta in palio. E un bogey alla 18 (il terzo di giornata) non ha permesso a Molinari di ottenere il terzo posto. «Sono contento della prestazione. Si tratta di un buon inizio di stagione e ora spero di continuare così. C'è poco tempo per riposare, mi aspetta un periodo impegnativo». Queste le dichiarazioni, al termine della gara, di Francesco Molinari. Che con questo risultato ritorna tra i migliori 200 giocatori al mondo balzando dalla 249/a alla 181/a posizione del world ranking e dalla 222/a alla 116/a nella FedEx Cup.

E ora il 39enne azzurro si prepara a rientrare subito in gara. Dal 26 al 29 gennaio a San Diego, sempre in California, sarà tra i big più attesi del Farmers Insurance Open (PGA Tour). Al Pete Dye Stadium Course (par 72), Swafford ha centrato dunque la terza vittoria sul circuito (nel settembre 2020 ha vinto di misura il Corales Puntacana Resort) al termine di un quarto round che lo ha visto risalire dalla quinta posizione. Il 34enne di Tallahassee (Florida) entra così nella Top 100 del ranking mondiale, passando dalla 166/a alla 61/a posizione. L’exploit gli ha fruttato un assegno di 1.368.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 7.600.000. In California, secondo posto (267, -21) per lo statunitense Tom Hoge, terzo (268, -20) per i suoi connazionali Brian Harman, Lanto Griffin e Lee Hodges (in testa al termine del terzo round). Nona piazza (270, -18) per Patrick Cantlay, 14/a (274, -14) per lo spagnolo Jon Rahm, numero 1 al mondo.