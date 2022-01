Pechino: Moioli portabandiera azzurra al posto di Goggia

Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia ai Giochi invernali di Pechino, dal 4 al 20 febbraio. Lo ha deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L'olimpionica dello snowboard sostituisce Sofia Goggia infortunata domenica scorsa a Cortina.

Malagò ha deciso il cambio di alfiere dopo averne parlato con Sofia Goggia e col Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, in seguito al percorso di riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera che si è infortunata domenica scorsa a Cortina.

Lo scorso 23 dicembre Goggia aveva ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il tricolore per la cerimonia dei Giochi invernali.