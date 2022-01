Tennis: Djokovic iscritto al torneo di Dubai

Novak Djokovic, numero 1 al mondo, si è iscritto al torneo ATP 500 di Dubai, in programma per l’ultima settimana di febbraio, lo si apprende dai media degli Emirati Arabi Uniti.

Djokovic ha lasciato Melbourne per Belgrado, dove è arrivato via Dubai il 17 gennaio dopo essere stato espulso dall’Australia, epilogo di una lunga querelle sul suo stato di vaccinazione che lo ha privato della possibilità di giocare gli Australian Open. La vaccinazione non è obbligatoria per l’ingresso negli Emirati Arabi Uniti, dove il 100% dei residenti ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Djokovic, che ha vinto cinque volte il torneo di Dubai, non è vaccinato contro il Covid.